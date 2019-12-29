شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تدريب 130 شابًا فى الدقهلية على 4 مهن لتأهيلهم لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة القوى العاملة، عن انتهاء مديرية بالدقهلية، من تدريب 130 شابا وفتاة على مهن وحرف التبريد وصيانة الأجهزة والتفصيل والحياكة وصيانة الحاسب الآلى، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية أحمد القللى، والذى أكد أن هذا التدريب يهدف لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القللى أكد أنه فى اطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمستوى الحرفى والمهنى للشباب من خلال صقل مهاراتهم على المهن والحرف المختلفة بمراكز التدريب التابعة للمديرية بمدن وأحياء المحافظة لإعدادهم وتأهيلهم، تم تدريب 130 شابا وفتاه لدخولهم سوق العمل لتوفير حياه كريمة لهم .

وأكد سعفان، حرص وزارة القوى العاملة على متابعة كافة الدورات التدريبية والمتدربين، مشيرا إلى عرض التقارير الدورية فى هذا الخصوص على الوزير فى اطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة " التى أطلقها رئيس الجمهورية.

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يذكر أن وزارة القوى العاملة، أطلقت مؤخرا المرحلة الثانية من إعادة تجديد وتشغيل 4 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بمحافظات:"الأقصر ، والمنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ" ليصل ما تم اطلاقه 8 وحدات تجوب قرى ونجوع 8 محافظات ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.

وتقوم كل وحدة بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، ويتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات إلى لتصل إلى 13 وحدة ، تمهيدا لتعميمها على 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر .

وعلى جانب أخر ، كانت وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة بضرورة الانتهاء من صرف منحة المولد النبوى الشريف للعام الحالى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية قبل انتهاء العام الحالى، حيث أعلن عفيفى محمد عفيفى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، الانتهاء من صرف المنحة لنحو 1836 عاملا غير منتظم.