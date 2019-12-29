شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بالحجز الإدارى على المتخلفين عن سداد مستحقات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد، وأكد المحافظ أنه تم التأكيد على أهمية بحث سبل إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد وإطلاع مديرى الإيرادات والحجز الإدارى بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات على تسلسل وصحة إجراءات الحجز الإدارى لضمان التحصيل الكامل والصحيح لمستحقات الدولة وذلك بحضور خبراء فى ذلك المجال من وزارة المالية.

وشدد المحافظ على أن التقاعس فى تحصيل أموال الدولة لدى المتأخرين عن سداد حق يعد جريمة وإهداراً للمال العام ولن يتم السماح بحدوث ذلك موجهاً بمراعاة صحة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالحجز الإدارى لكافة المتحصلات الخاصة بالمرافق العامة وأملاك الدولة وأراضيها مؤكداً على أن أى تقصير فى تحصيل المستحقات سيواجه بالمحاسبة القانونية .

وأضاف المحافظ أن من حق المواطن أن يلمس التحسن المستمر فى مستوى الخدمات المقدمة له وهو ما سيساهم فيه التحصيل المنضبط لمستحقات الدولة وذلك بضخ العائد من التحصيل فى المشروعات المختلفة التى تنفذها المحافظة سواء فى الطرق أو المرافق أو تطوير البنيه التحتية والأساسية للمحافظة ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالبدء فى توجيه إنذارات للمنشآت المخالفة خلال هذا الأسبوع قبل البدء فى تنفيذ الحجز الإدارى على المتخلفين عن السداد كمرحله أولى مع المتابعة المستمرة لما تم من اجراءات

الاجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى الإيرادات والحجز الإدارى وعدد من القيادات التنفيذية.