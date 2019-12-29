شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف نائب رئيس جامعة دمنهور بتسيير أعمال الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، الدكتور سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسى الجارى، أو لحين تعيين رئيس جديد للجامعة أيهما أقرب، وذلك نظرا لانتهاء المدة القانونية للدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة أمس السبت.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم تكليف الدكتور سعيد عبد الغنى سرور نائب رئيس الجامعة الحالى بتسيير أعمال الجامعة باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة، كما تنص المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة خلال العام الدراسى حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة الاستيفاء هذه بكافة مناصبه الإدارية.

وكان مجلس جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة وافق على تعيين 13 معيدا جديدا فى كليتى الصيدلة والطب البيطرى ، حيث تم تعيين 8 معيدين بكلية الصيدلة و5 معيدين بكلية الطب البيطرى .

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وقال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن تعيين المعيدين الجديد يأتى فى إطار تنفيذ الخطة الخمسية للكليتين ولحاجتها لمعاونى هيئة التدريس للمشاركة فى تطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة .

كما وافق مجلس جامعة دمنهور على ضرورة قيام طلاب الدراسات العليا بالجامعة فى مرحلة الماجستير والدكتوراه بعرض رسائلهم على برنامج الاقتباس بالجامعة قبل عرض الرسائل على لجان المناقشة على ألا تزيد نسبة الإقتباس عن 25% من فصلى نتائج الرسالة والمناقشة .

وكان المجلس قد ناقش المذكرة المقدمة من مجلس الدراسات العليا والبحوث والتى طالبت بالموافقة على الموضوع على ألا تزيد نسبة الاقتباس عن 15 % إلا ان المجلس قرر رفع النسبة إلى 25 % بعد مناقشات مستفيضة بما يخدم الطلاب والباحثين وتشجيعهم على الاهتمام بالبحث العلمى بالحصول على درجات الماجستير والدكتوراه .