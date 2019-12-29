شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: بدء تلقى تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بدأت فى تلقى تظلمات المستبعدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة إلكترونيا على موقع الوزارة www.moss.gov.eg وذلك بهدف تيسير كافة الاجراءات للأسر المستقلة فى بحث تظلماتهم، كما انه منذ شهر نوفمبر الماضى تم إتاحة كيفية دخول المستحقين على الموقع لمعرفة قيمة مستحقاتهم من الدعم النقدى وأماكن الحصول عليها وان هذه خدمات من أجل التيسير عليهم، لافتة إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد دخول فئات جديدة فى برامج الدعم النقدى وذلك فى إطار التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجات والأولى بالرعاية ومحدودة الدخل.

وأضافت الوزيرة، خلال لقائها مع الصحفيين اليوم، أن الوزارة ستطلق قريبا برنامج ''وعي'' والذى يتضمن 12 رسالة اجتماعية تعمل عليها الوزارة وتأمل أن تمضى قدما فى تحقيقها.

وبشأن قضية العلاوات الخمس، أوضحت الوزيرة مجلس الدولة حسم الأمر مسبقا لصالح الوزارة، وبلغ عدد القضايا المرفوعة على الوزارة 12 ألف قضية فى هذا الصدد وجميعها تم الحكم فيها لصالح الوزارة ومع ذلك تعمل الوزارة بشكل دائم صالح اصحاب المعاشات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر إحتياجا، وتضم المبادرة 270 قرية فى 11 محافظة أبرزها سوهاج وأسيوط والأقصر والمنيا وأسوان وقنا وتصل نسبة الفقر فى هذه إلى حوالى 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 143 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.