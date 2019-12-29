شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المرور يغلق طريق الواحات الصحراوى جزئيا بالاتجاهين لمدة شهر بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المرور إغلاق طريق الواحات الصحراوى جزئيا بالاتجاهين لمدة شهر بسبب أعمال تطوير

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المرور يغلق طريق الواحات الصحراوى جزئيا بالاتجاهين لمدة شهر بسبب أعمال تطوير

تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة ، طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور مع إجراء بعض التحويلات المرورية بطريق الواحات، وذلك بمناسبة أعمال تطوير طريق الواحات فى الاتجاهين، والتى تستمر لمدة شهر.

الأرصاد تصدر إنذارا بحريا: اضطراب بالملاحة بالبحر المتوسط وأمطار رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، محذرا من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب بالملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار.

أردوغان يدعو لإنشاء "بلاك ووتر إسلامية" للتدخل الخارجى المسلح

كشف عدنان تنارفيدى كبير المستشارين العسكريين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان أبعاد المخطط التركى للهيمنة على العالم الإسلامى وفى القلب منه منطقة الشرق الأوسط.

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رئيس جهاز حدائق أكتوبر: توفير 8 أوتوبيسات بالمجان لقاطنى المدينة والمترددين

‫في بشرى سارة، صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة، وأضاف محمود أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها.

الجارديان: نائب هولندى متطرف يعلن تنظيم مسابقة لرسم النبى محمد

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية إعلان النائب الهولندى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز مساء السبت إنه يعتزم تنظيم مسابقة رسم تصورية للنبى محمد، المشروع السابق الذى اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر مظاهرات وتهديدات بالقتل.

الكهرباء: تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة بـ42% من القدرات المركبة بـ2035

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي الصعاب التي تواجه قطاع الكهرباء، حيث استطاع القطاع على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، مؤكدا خلال مؤتمر الطاقة، أن من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال الخمس سنوات الماضية من إضافة ما يزيد عن 28 جيجاوات، وتعمل الوزارة حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء والتوزيع والعدادات الذكية بإجمالي استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار.

الجيش التونسى يرفع حالة التأهب على الحدود مع ليبيا

رفع الجيش التونسى درجات التأهب الأمنى على الحدود مع ليبيا، تحسبا لأى موجات نزوح ربما تتجه نحو تونس، نتيجة احتدام المعارك بين الجيش الوطنى الليبى والمليشيات التى تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، حيث قال مصدر عسكرى - وفقا لـ"سكاى نيوز"- إن تعزيزات أمنية جاءت من مناطق أخرى من تونس لدعم جهود التفتيش على بوابات العبور تحسبا لدخول أسلحة، وتأتى هذه الخطوة فى سياق انتشار أمنى جديد فى تونس لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية، التى تحل بعد أيام.

عبد العال فى برقية تهنئة للرئيس: نقدر جهودكم المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة

بعث الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعرب فيها عن تقديره العميق لجهود الرئيس المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها، مؤكدا أنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التى فاقت كل التوقعات، تجنى مصر بقيادتكم ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.