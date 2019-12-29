شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زحام وتكدس للسيارات على كوبرى أكتوبر أعلى التحرير تجاه مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر

ويشهد الكوبرى بعد مخرج رمسيس وحتى نهايته فى مدينة نصر سيولة مرورية،

زحاما مروريا شديدا، وتكدس للسيارات فى الاتجاه للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر، وتحديدا أعلى ميدان التحرير، حيث تستمر هذه الكثافات حتى مخرج رمسيس، لتبدأ بعد ذلك هذه الكثافات فى الانخفاض،فيما يشهد أيضا الاتجاه المقابل للمتجه إلى المهندسين سيولة مرورية أيضا ، باستثناء بعض الأماكن بالكوبرى تظهر بها بعض الكثافات.

وتغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة ، طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور مع إجراء بعض التحويلات المرورية بطريق الواحات، وذلك بمناسبة أعمال تطوير طريق الواحات فى الاتجاهين، والتى تستمر لمدة شهر.

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وسيتم غلق جزئى بطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديداً فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من (700) متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل .

وتم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الإتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من (5 متر فقط) لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات، ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات)، بعد تجاوز موقع الأعمال، وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل، لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.