شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تصدر إنذارا بحريا: اضطراب بالملاحة بالبحر المتوسط وأمطار رعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا بحريا خاصا بالبحر المتوسط، محذرا من نشاط الرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب بالملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

و يسود البلاد اليوم الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳط.