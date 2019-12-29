شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز حدائق أكتوبر: توفير 8 أوتوبيسات بالمجان لقاطنى المدينة والمترددين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫في بشرى سارة، صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة، وأضاف محمود أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها.

وأشار المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.‬

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‫جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأوتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.‬

وكان المهندس محسن يسرى، معاون رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر ، قد اكد ان مدينة حدائق أكتوبر تعد المدينة الوحيدة التى تتضمن مختلف المستويات من الإسكان سواء الخاص أو الحكومى، لافتا إلى أن المدينة تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وهي تتميز بالتصميمات العصرية، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج ممثلة في المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة والمواصلات الخاصة والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات (جولف ريزيدنس – بيتا ايجيبت – أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتي – وحدات من الحي الإيطالي - المدينة المنورة.. وغيرها) وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و 4200 وفقًا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتي ضمن الإسكان الفاخر‪.‬