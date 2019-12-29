شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: نائب هولندى متطرف يعلن تنظيم مسابقة لرسم النبى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية إعلان النائب الهولندى اليمينى المتطرف خيرت فيلدرز مساء السبت إنه يعتزم تنظيم مسابقة رسم تصورية للنبى محمد، المشروع السابق الذى اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر مظاهرات وتهديدات بالقتل.

ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى "إرسال رسوم كاريكاتورية" للنبى محمد. ويرغب النائب فى تنظيم المسابقة بمقر البرلمان الهولندى فى لاهاى، متذرعا بحق التعبير.

وفى يونيو 2018 أعلن فيلدرز زعيم حزب الحرية عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه ألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل.

وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولاسيما فى باكستان حيث جرت عدة مظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث فى هولندا.

وحكمت محكمة هولندية فى نوفمبر على باكستانى بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ"اعتداء إرهابي" ضد فيلدرز.

ونشر الباكستانى الذى أوقف فى لاهاى مقطع فيديو على فيس بوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز "إلى الجحيم"، داعيا المسلمين إلى دعمه.

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وبعد يومين، قرر فيلدرز إلغاء المسابقة. وفى اليوم التالى، هاجم أفغانى شاب بالسكين سائحين أمريكيين فى المحطة المركزية للقطارات فى أمستردام.

وأعلن الأفغانى الذى حكم عليه فى أكتوبر بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم "لحماية النبى محمد"، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما.

وكان فيلدرز أدين عام 2014 بعد واقعة فى تجمع حاشد عندما سأل مؤيديه ما إذا كانوا يريدون المزيد من المغاربة فى هولندا أم الأقل وترددت هتافات "أقل! أقل!" ورد "سنهتم بذلك".

وحوكم بعد أن تلقت السلطات الهولندية عشرات الشكاوى من أفراد وجماعات مسلمة.

وقضت المحكمة بأن تصريحات فيلدرز مهينة للمغاربة الهولنديين وقالت إن حقه فى حرية التعبير لا يفوق حقهم فى عدم التحريض على التمييز ضدهم. إلا أن القضاة لم يفرضوا غرامة أو يصدروا حكما بالسجن.