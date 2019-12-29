شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق الواحات الصحراوى جزئيا بالاتجاهين لمدة شهر بسبب أعمال تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة ، طريق الواحات جزئيا لمدة شهر، بسبب أعمال تطوير فى الاتجاهين، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور مع إجراء بعض التحويلات المرورية بطريق الواحات، وذلك بمناسبة أعمال تطوير طريق الواحات فى الاتجاهين، والتى تستمر لمدة شهر.

وسيتم غلق جزئى بطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات تحديداً فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من (700) متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل .

وتم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الإتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من (5 متر فقط) لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات، ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات)، بعد تجاوز موقع الأعمال، وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل، لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

وشنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 3946 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 1309 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 170 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 11 دراجات نارية مخالفة، 4 مخالفات "موقف عشوائى"، 29 مخالفة شروط الترخيص، 24 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تأتى تلك الحملات تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وعززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.