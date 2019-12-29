عبد العال فى برقية تهنئة للرئيس: نقدر جهودكم المخلصة لبناء دولة مدنية حديثة

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وقال عبد العال فى البرقية: أهدى إليكم بالأصالة عن نفسى، والنيابة عن أعضاء البرلمان، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد، مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة والرخاء، وهى بالغة إياه بإذن الله.
وجاء نص البرقية كالآتى.
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى
رئيــس الجمهوريـــــة
تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد،
"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يطيب لى أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد، مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة والرخاء، وهى بالغة إياه بإذن الله".
وتابع: "وإننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها، لنؤكد لكم أنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التى فاقت كل التوقعات، تجنى مصر بقيادتكم ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية لما فيه خير مصر وشعبها.. إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".
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