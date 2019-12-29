بزعم توظيفها.. ضبط نصاب استولي على أموال مواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

كان فرع الإدارة بوسط الدلتا، تبلغ من أحد المواطنين (مقيم بدائر مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وآخرين)، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها، واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنه توقف عن السداد.

وأفادت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية)، بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (1.160.000 مليون ومائة وستون ألف جنيه)، بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الارباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .