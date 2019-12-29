بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، بمحافظة المنوفية.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (عاطلين- سبق إتهام أحدهما في قضية " قتل"، وسبق إتهام الأخر في قضيتي "مخدرات، شروع في قتل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.

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وعقب تقنيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمان وضبطهما.. وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، قصافة) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب (عدد 6 جرائم سرقات دراجات نارية).

وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.