- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية، في القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، بمحافظة المنوفية.
كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أفادت بقيام (عاطلين- سبق إتهام أحدهما في قضية " قتل"، وسبق إتهام الأخر في قضيتي "مخدرات، شروع في قتل" - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) تكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية.
وعقب تقنيين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمان وضبطهما.. وبحوزتهما (فرد خرطوش عيار 12مم وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن مطواة، قصافة) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب (عدد 6 جرائم سرقات دراجات نارية).
وبإرشادهما تم ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.