ضبط 60 طربة حشيش قبل ترويجها في رأس السنة بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، القبض على ضبط شخصين، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 60 طربة، وسلاح ناري.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة القسم – لأحدهما معلومات جناية مسجلة)، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما (فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتان خرطوش من ذات العيار، و60طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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