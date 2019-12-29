مرور الجيزة: تحويلات مرورية بطريق الواحات لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية لمدة شهر لإجراء أعمال تطوير طريق الواحات – الفيوم في الاتجاهين.

وقالت الإدارة العامة، إنه سيتم غلق جزئي بطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم، اتجاه مدينة الواحات تحديداً في المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطيء المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من (700) متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

وتم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات في الاتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من 5 أمتار لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلي (المتجه إلى مدينة الواحات) بعد تجاوز موقع الأعمال وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية في الاتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.