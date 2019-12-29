رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي"

بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

جاء نص البرقية كالتالي:

مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لى أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلاً لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة والرخاء، وهي بالغة إياه بإذن الله.

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وإننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها لنؤكد لكم أنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التى فاقت كل التوقعات، تجني مصر بقيادتكم ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.

داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية لما فيه خير مصر وشعبها.. إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير.​