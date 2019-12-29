مصر | وزير الداخلية يرفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يرفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ووجه الوزير، في بداية الاجتماع، الشكر لكافة رجال الشرطة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص واقتدار، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، مؤكدًا أن الملف الأمني شهد تقدمًا بكافة محاوره بفضل تلك الجهود، وذلك برغم ما تموج به الساحة الدولية والإقليمية من تغيرات واضطرابات، مشيدًا في هذا الصدد بالتعاون المُثمر مع أجهزة قواتنا المسلحة الباسلة التي ساهم بشكل فعال في اكتمال منظومة الأمن وكذا أشاد بوعي وإدراك المواطن المصري بطبيعة التحديات التي تشهدها المرحلة، وثقتهم في أجهزة الشرطة وتعاونهم معها والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تشهده البلاد.

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها عبر (الفيديو كونفرانس)، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية والتي ستشهد العديد من الفعاليات والاحتفالات.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين خلال تلك المرحلة، حيث تابع عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات.

ووجه "توفيق"، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المقبلة والارتقاء بمعدلات الأداء، مشددًا على التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الهامة والحيوية ونشر قوات التدخل السريع والدوريات الأمنية وعناصر البحث الجنائي بكافة الطرق والمحاور وتعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة والتوظيف الأمثل لطاقات القوات. وشدد وزير الداخلية على مواصلة الجهود في شتى مجالات العمل الأمني وتفاعل الخطط الأمنية مع ما يفرضه الواقع من تحديات وما يتطلبه المستقبل من استعدادات، وصولًا إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق أمن الوطن واستقراره، بما يعزز مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها وطننا الغالي في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. ووجه "توفيق"، بالتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية، مشددًا على الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية، مؤكدًا على أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشيرًا إلى ثقته في وعى المواطنين بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود وما تعتمده من إجراءات لحفظ الأمن.