مصر | ضبط عاطل يسرق مساكن بمنشأة ناصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من القبض على "محمود. ص" عاطل، بالغ من العمر 22 عامًا، لسرقته المساكن بمنطقة منشأة ناصر، في إطار خطة الإدارة العامة لمكافحة الجريمة.

بداية الواقعة، بوورد بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر، من سيدة وتدعى "نسمة. م ر ع" سن 21 ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم (مصابة بكدمات بالوجه وآثار احمرار بالعينين)، بأنها حال تواجدها بمسكنها تناهى لسمعها صوت طرق على باب الشقة ولدي فتحها فوجئت بشخص ملثم قام بإلقاء مسحوق من الشطة على وجهها في محاولة لسرقة مسكنها كرهًا عنها، إلا أنها قامت بالاستغاثة فقام بدفعها أرضًا محدثًا إصابتها المشار إليها، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها، عاطلا ويدعى "محمود ص إ م" سن 22، ومقيم بدائرة القسم، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كيس بداخله أثار من مادة الشطة، وشال، المستخدمان في ارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

