مصر | مر 6 سنوات.. شطب طعن طالب "معهد" يرغب في التحويل لكلية هندسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مر 6 سنوات.. شطب طعن طالب "معهد" يرغب في التحويل لكلية هندسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الإدارية العليا بعد ٦ سنوات، باعتبار طعن طالب بمعهد تكنولوجيا الهندسة كأنه لم يكن، والمقام منه طعنا على ترشيح مكتب التنسيق له للمعهد المذكور، لإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وذلك لعدم تنفيذه أوامر المحكمة بتقديم إفادة رسمية توضيح وضع الطالب الحالي وهل حصل على بكالوريوس هندسة من المعهد من عدمه لمرور ٦ سنوات منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة.

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وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق برفض دعوى الطالب لوقف تنفيذ قرار ترشيحه للمعهد.

أقام الطالب الطعن على قرار مكتب التنسيق بترشيحه في العام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ لمعهد التكنولوجيا العالي شعبة هندسة، وطالب بإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم إفادة رسمية بالحد الأدنى الذي قبلته كليات الهندسة الحكومية من طلبة الشهادة السعودية في العام الدراسي 2012 2013، كما كلفت الطاعن بتقديم إفادة رسميه يوضع نجله الدراسى الحالى، وهل حصل على بكالوريوس الهندسة من عدمه، وتاريخ الحصول عليها، وتقاعس الطالب عن تقديم ما ما أمرت به المحكمة.