مصر | تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة جثة طفلة العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة جثة طفلة العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات، التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لتفريغها والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، للتوصل لمرتكبي الواقعة، فيما طلبت التحريات

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها مابين سنتين و3 سنوات، أن إثنين من الأهالي عثرا على الجثة بشارع أرض اللواء بمنطقة العجوزة، عارية بدون ملابس، وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في وقت سابق انتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة طفلة يترواح عمرها مابين سنتين و3 سنوات، للتشريح والتصريح بالدفن.

بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أهالي المنطقة، تفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بإحدي شوارع منطقة العجوزة، وبها أثار ضرب وكدمات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.