أخبار مصر | مصر الخير: إشادة السيسي بمشروعات التمكين الاقصادي للغارمين تتويج لمجهودات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر الخير: إشادة السيسي بمشروعات التمكين الاقصادي للغارمين تتويج لمجهودات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مؤسسة مصر الخير بيانًا، أكدت فيه إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتجات مشروعات الغارمين من السجاد والكليم اليدوي، خلال جولته في المعرض المقام على هامش احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، منا يُعد تتويجًا لمجهوداتها في قطاع الغارمين وتنمية شمال سيناء خلال عام 2019.

وقالت المؤسسة في بيانها، إنها حرصت من خلال قطاع الغارمين وتنمية شمال سيناء خلال عام ٢٠١٩، على المشاركة في كافة المبادرات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا، والأولى بالرعاية؛ حيث شهد برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2019، من أجل فك كرب أكبر عدد من الغارمين وعودتهم لأسرهم، مع تمكينهم اقتصاديًا للخروج من دائرة الدين، وذلك بتوفير فرص عمل دائمة لهم، مؤكدة أن قطاع الغارمين قدم بمجهود كبير لتطوير مصانع المؤسسة للسجاد بأبيس بالإسكندرية ومصنع الكليم بأطفيح بالجيزة، وتحديث برامج تدريب للعاملين بها من الأسر الأكثر احتياجًا، والغارمين لتقديم منتجات يدوية متميزة وقادرة على المنافسة في الأسواق الداخلية، وأيضًا الخارجية، من خلال المعارض التي تشارك فيها المؤسسة.

وأشار البيان الى أن ذلك انعكس على المستوى الاقتصادي لتلك الأسر، وأحدث تحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن إشادة الرئيس السيسي جاءت تتويجًا لمجهود المؤسسة، وتأكيدًا على السير في الطريق الصحيح، وحافز قوي للعمل على بذل المزيد من الجهد من أجل توفير سُبل الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجًا، التي يهتم برعايتها الرئيس من مختلف النواحي.

وقالت سهير عِوَض رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات بالنسبة للقطاع؛ حيث تجح برنامج الغارمين في إحداث طفرة في ثلاث ملفات هامة، هي الحماية الاجتماعية والتطوير الاقتصادي والتشريعي؛ ففي مجال الحماية الاجتماعية نجحت المؤسسة في الوصول بعدد من قام البرنامج بفك كربهم لنحو ٧٥ ألف غارم وغارمة منذ بداية البرنامج وحتى الآن.

وأضافت أن المؤسسة قدمت أيضًا مجموعة من المبادرات كان أولها في شهر مارس لدعم المرأة والأم المصرية؛ حيث تم إطلاق مبادرة لفك كرب 2000 غارم وغارمة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، وتم تكريمهم خلال احتفالية كبرى لتكريم الأمهات الغارمات الأكثر استحقاقًا، تحت شعار "المرأة من كفاح لنجاح"، للإعلان عن الأمهات المثاليات وتكريمهن لنماذج مصرية مشرفة، بمشاركة الفنانة ليلي علوي، والفنان مصطفى شعبان.

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وأكدت "عوض" أن البرنامج قام بإطلاق مبادرة أخرى خلال شهر رمضان، نجحت خلالها في الإفراج عن ٥٠٠٠ غارم وغارمة، ودخولهم في مظلة التمكين الاقتصادي للأسر التي تدعمها مؤسسة مصر الخير، ومن الناحية الاقتصادية أطلقت مبادرة من أجل تطوير الكليم المصري، وذلك في إطار إحياء صناعة تراثية مصرية، وإنتاجه على أحدث الطرز والتصميمات الحديثة، مع الاحتفاظ بأصالته وتعبيره عن البيئة، وأنه ينتج بأيدي أسر مصرية، والتي تعمل في صناعة الكليم اليدوي من الغارمين والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت سهير عوض إلى أن برنامج الغارمين قام في منتصف شهر يونيو بتوقيع برتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بوزارة التضامن، للعمل علي فك كرب المتعثرين علي سداد التأمينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، وعلى مستوى الإطار التشريعي نجحت مؤسسة مصر الخير في التنسيق مع المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف في إطلاق مشروع قانون لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات أخرى، تراعي الحماية الاجتماعية لأسرة الغارم نظرًا لتزايد حالات الغارمات والغارمين، رغم الجهود المبذولة للحد من تلك الظاهرة، مشددة على أن مؤسسة مصر الخير تدعم وتأمل في سرعة مناقشة هذا القانون في مجلس النواب، حتي يرى النور.

"تنمية حياة سيدات سيناء"

وأكدت سهير عوض اهتمام مؤسسة مصر الخير بدعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة شمال سيناء؛ حيث خصصت لها العديد من المشروعات، وقامت بالمشاركة في إطلاق قافلة طبية شاملة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية الشؤون الصحية ووزارة الشباب والرياضة، وأيضًا استمرار العمل على التمكين الاقتصادي لنساء شمال سيناء، بتوفير فرص عمل لهم وإقامة ورش داخل المنازل للمنسوجات اليدوية؛ حيث تم تنفيذ 20 ألف شنطة مزينة بالتطريز اليدوي خلال 2019، وقامت المؤسسة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري بشرائها لصالح السيدات المستفيدات من المشروع، لتوفر لهم دخل ثابت يوفي باحتياجات الأسرة من أجل تمكينها اقتصاديًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت أن ذلك بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للمشروعات الصغيرة، وهي توفير صندوق للخامات وكافة مستلزمات الإنتاج اليدوية للسيدات، وأيضًا تسويق المنتجات في أكبر المعارض، وخلال شهر ديسمبر شارك قطاع الغارمين بمنتجاتت التراثية والصناعات اليدوية في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي، والذي عقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد جناح مؤسسة مصر الخير إقبال كبير على منتجاته من المنسوجات، والسجاد الحرير والكليم، فضلًا عن منتجات سيدات محافظة شمال سيناء، وقد اختتم العام بزيارة رئيس الجمهورية لجناح مصر الخير، لتبدأ مسيرة عطاء جديدة مع حلول عام 2020.