أخبار مصر | برلمانية: مبادرات الصحة تعاني من غياب فقه الأولويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مبادرات الصحة تعاني من غياب فقه الأولويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن استراتيجية إدارة وزارة الصحة تعاني من غياب فقه الأولويات تماما، حيث أنه في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة من عدم تواجد الأدوية بالشكل المطلوبة ومعاناة المرضى للحصول عليها، نجد مبادرات لا تخص عمل الوزارة أو تمثل ترك للأمور الهامة مقابل الشو الإعلامي.

وأوضحت إيناس، أن مبادرة مكافحة نقل العدوى بصالونات التجميل، التي أطلقتها الوزارة، والتي تقوم على عمل ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بالصالونات، غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وتشتت جهود وزارة الصحة، رغم أهمية ذلك.

وتابعت: الأولى أن نهتم بتواجد الأدوية وتوفير النادر منها، والصرف على المنظومة الحكومية، خاصة وأن ذلك من صلب عمل الوزارة.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".