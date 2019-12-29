أخبار مصر | اشتباه بوجود مرض فيروسي داخل مدرسة بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباه بوجود مرض فيروسي داخل مدرسة بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل اثيرت بين أولياء أمور طلاب مدرسة "نيو فيجن سكول" بحدائق الأهرام وذلك عقب تداول معلومات تفيد بانتشار أنفلونزا الخنازير.

وبناء عليه قامت إدارة المدرسة بنشر قرار على الصفحة الرسمية الخاصة بها على فيس بوك قالت من خلاله: "نحيط علم سيادتكم بأن تم تأجيل الدراسة لمرحلة "كى جى".

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وأضافت المدرسة فى قراراها أنه تم تأجيل الامتحانات للمرحلة الابتدائية لحين التأكد من الإجراءات المتبعة للوقاية من الأمراض المنتشرة في الوقت الحالى.

وأعلنت المدرسة أنه سوف يتم تعقيم المدرسة بالكامل ونبهت على أولياء الأمور عدم إرسال أولادهم للمدرسة حال ارتفاع درجة حراراتهم.

من جانبه كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لتعقيم المدرسة والعمل على إتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق فى الواقعة.