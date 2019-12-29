أخبار مصر | طلب إحاطة بالبرلمان بشأن انتشار صابون يسبب السرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بالبرلمان بشأن انتشار صابون يسبب السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، بشأن انتشار مصانع منظفات صناعية لا تلتزم بالموصفات القياسية ومنتجاتها مغشوشة تسبب أضرار صحية.

وقال النائب، إنه انتشر في الأسواق بكثرة هذه الأيام، وجود صابون سائل مغشوش، وغير مطابق للمواصفات، وله أضرار خطيرة خاصة على السيدات، حيث يصيبهم بأمراض جلدية قد تصل إلى السرطان الجلدي.

وأكد النائب البرلماني: "ملايين النساء المصريات معرضات للإصابة بأمراض جلدية خطيرة، لاسيما ربات البيوت اللائي يقضين أطول وقت ممكن في أعمال المنزل، والذي يتطلب استخدام الصابون السائل بكثرة في هذه الأعمال".

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ولفت المسعود، إلى أن المركز القومي للبحوث حذر من انتشار الصابون السائل المغشوش، لكونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه.

وتابع:"ليس السيدات فقط، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل في غسل المواعين، فإن الماء لا ينقي الأدوات بشكل نهائي، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة.

وأشار إلى أنه وفق أطباء متخصصون، فإن الصابون السائل، هو أهم مسببات السرطان منها الجلد والقولون والمعدة.