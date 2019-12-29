أخبار مصر | محافظ الجيزة: لا تهاون في استرداد حق الدولة "المال العام أمانة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: لا تهاون في استرداد حق الدولة "المال العام أمانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، لمناقشة إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد‪ .

أكد المحافظ أن الهدف من الاجتماع، هو التأكيد على أهمية بحث سبل إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد وإطلاع مديرى الإيرادات والحجز الإدارى بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات على تسلسل، وصحة إجراءات الحجز الإدارى لضمان التحصيل الكامل والصحيح لمستحقات الدوله وذلك بحضور خبراء فى ذلك المجال من وزارة المالية‪.‬

وشدد المحافظ على أن التقاعس فى تحصيل أموال الدولة لدى المتأخرين عن سداد حق يعد جريمه وإهداراً للمال العام، ولن يتم السماح بحدوث ذلك موجهاً بمراعاة صحة الإجراءات القانونيه والإداريه الخاصه بالحجز الإدارى لكافة المتحصلات الخاصه بالمرافق العامه وأملاك الدوله وأراضيها، مؤكداً على أن أى تقصير فى تحصيل المستحقات سيواجه بالمحاسبه القانونية‪ .‬

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وأضاف أن من حق المواطن أن يلمس التحسن المستمر فى مستوى الخدمات المقدمه له وهو ما سيساهم فيه التحصيل المنضبط لمستحقات الدولة، وذلك بضخ العائد من التحصيل فى المشروعات المختلفه التى تنفذها المحافظه سواء فى الطرق أو المرافق أو تطوير البنيه التحتيه والأساسيه للمحافظة

‪ ووجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالبدء فى توجيه إنذارات للمنشأت المخالفة خلال هذا الإسبوع قبل البدء فى تنفيذ الحجز الإدارى على المتخلفين عن السداد كمرحله أولى مع المتابعه المستمره لما تم من إجراءات.

الإجتماع الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزه والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى الإيرادات والحجز الإدارى وعدد من القيادات التنفيذيه‪.‬