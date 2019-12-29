أخبار مصر | غيابات وإحالة للتحقيق.. محافظ القاهرة يزور المركز التونسي لطب الأسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيابات وإحالة للتحقيق.. محافظ القاهرة يزور المركز التونسي لطب الأسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المحافظ أراد تقييم أداء المركز، في استقبال المرضى، وتقديم الخدمة، ومستوى الأقسام الداخلية وتوفير الخدمة الصحية اللازمة للمواطنين، على أرض الواقع.

وبدأ المحافظ جولته، ليكتشف العديد من التجاوزات المتمثلة في "غلق غرفة الاستقبال والطوارئ، وتعطل الأسانسير، وتحويل حمامات المرضى إلى مخازن، وتحويل مدخل المركز إلى مخزن للسيارات الكهنة، وغلق الباب الرئيسي للمركز، وغياب الأطباء رغم وجود أسمائهم في كشف الحضور".

استكمل المحافظ جولته، وسط المرضى؛ للاستماع إلى آرائهم وشكواهم فتقدمت سيدة إلى بشكوى من عدم وجود طبيب أمراض صدرية، فقرر نقلها إلى مستشفى المنيرة العام؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها، واستمع لعدد كبير من الشكاوى عن النواقص في المستلزمات الطبية.

دائما ما يعاني المواطن من سوء الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وهذا ما أكدته زيارة محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، المفاجئة، إلى المركز التونسي الحضري لطب الأسرة، التابع لمديرية الشئون الصحية بنطاق حي الخليفة.

وتواصل المحافظ مع وكيل وزارة الصحة؛ لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما ناشد بضرورة رفع كفاءة المركز الطبي.

وأكد المحافظ، أن تلك الجولات تأتي لمتابعة سير العمل في المؤسسات الخدمية والعامة وثيقة الصلة بحياة المواطنين ومحاسبة المقصرين والمهملين.

واتخذ المحافظ، بعدها قرارا بتحويل مدير المركز التونسي الحضري لطب الأسرة للتحقيق؛ للإهمال الشديد في الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى عدد من الأطباء لغيابهم عن العمل، رغم وجود أسمائعم في كشف الحضور، وعدد من المقصرين بالأقسام المختلفة.

