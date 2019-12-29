أخبار مصر | 7 نصائح من وزير الأوقاف لاستقبال العام الجديد

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قدم الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، 7 نصائح لاستقبال العام الجديد.

وقال "جمعة"، إن النصائح السبع في استقبال عام جديد، تبدأ بمحاسبة النفس على ما قدمت خلال عام مضى، فما كان من خير حمدنا الله عز وجل، وسألناه الثبات على الحق والمزيد من عمل الخير، وما كان غير ذلك بادرنا بالتوبة النصوح.



وأضاف: التشمير عن ساعد الجد في خدمة الوطن، والوعي بالتحديات التي تواجهنا، والاستعداد للتضحية في سبيله، والعمل على كل ما يسهم في قوته وعزته بالبناء والتعمير، والجد والاجتهاد وإتقان العمل، التخطيط الجيد على المستوى الشخصي والمؤسسي لعام قادم، مع حسن ترتيب الأولويات، وبناء الخطط العملية الطموحة والقابلة للتنفيذ معًا.