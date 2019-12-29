أخبار مصر | "الشباب" تواصل تنفيذ برنامج تنمية أبناء الصعيد بسوهاج (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تواصل تنفيذ برنامج تنمية أبناء الصعيد بسوهاج (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للعام الثالث على التوالي ينفذ البرنامج القومي "تنمية أبناء الصعيد" المبادرات الشبابية من وإلى الشباب، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة "جملها وبلاش تهملها" المنفذة بقرية الصوامعة شرق مركز اخميم، والتى تهدف إلى تنمية قدرات وابداعات الأطفال فى عملية إعادة الاستخدام والتعرف على مفهوم المشروعات المالية والاجتماعية وكيفية تنفيذها بالمدارس للفئة العمرية من ١٠ إلى ١٦ عام.

وقام فريق عمل المبادرة بتنفيذ عدة ورش بمدرسة المؤسسة والجمعية النسائية وجمعية تنمية المجتمع المحلى بالصوامعه شرق، ونتج عن ذلك منتجات من صنع الأطفال المستهدفين من المبادرة، وسوف يتم عمل معرض بمركز شباب الصوامعة شرق لعرض منتجات الأطفال.

كما تم تقديم مبادرة "كتابي" وهي احدي المبادرات التي تنفذ بقرية نيده وتهدف الي إعادة إحياء القراءة ورفع الثقافة لدي المستفدين من الشباب والنشء وتنمية مهاراتهم العقلية، وذلك من خلال عقد جلسات قراءة بصفة مستمره ويتم خلالها توزيع بعض الكتب ومناقشة أفكارها والاستفادة منها وايضا إقامة مهرجان رياضي لربط أهمية ممارسة الرياضة بجانب القراءة لتنمية عقولهم.

وعلى جانب اخر تم تنفيذ مبادرة "اهل سوهاج" وتهدف لتعليم النشئ من سن ١٠ إلى ١٨ عام الصحافة المجتمعية والتصوير الفوتوغرافي ورسم الكاريكاتير وذلك بهدف تكوين آراء صحيحة وواعية وتغيير الاهتمامات لدي هذا النشأ وجاري تنفيذ المبادرة داخل محافظة سوهاج.