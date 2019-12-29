أخبار مصر | الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: "الدخول في معية الله" موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "الدخول في معية الله (عز وجل)” أسبابه، وآثاره".

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، على جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى.

وشددت الوزارة، في ليان رسمي لها، أنها ستستبعد أي خطيب لا يلتزم بموضوع خطبة الجمعة.