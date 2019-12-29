أخبار مصر | اليوم.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد اجتماعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يعقد اجتماعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اجتماعا للجنة الفكر والحضارة، برئاسة الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق، اليوم؛ لمناقشة جدول أعمال اللجنة الذي يتضمن موضوع "الحوار المجتمعي".

وتعقد أيضًا لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي برئاسة الدكتور سعيد عطية مطاوع، اجتماعا لمناقشة جدول أعمال الترجمة التي تخاطب مختلف دول العالم.



ويتناول المجلس فى العدد الشهرى من مجلته منبر الإسلام، موضوعات: "منتدى شباب العالم رسالة سلام من أرض السلام مصر الجديدة: المسئول الابتكاري والموظف التقليدي، الجيش مؤسسة المواطنة المصرية"، وفي مجلة "الفردوس" للأطفال موضوعات: "مغامرات فلفلة. الدبور صديقي. حكايات فردوس وسماحة. غلام مدحه أمير المؤمنين. الرمال المتحركة. إجازة سعيدة. فكرة في كتاب. حدث في شهر جمادى الأولى. زرنا لكم". ويتناول المجلس فى العدد الشهرى من مجلته منبر الإسلام، موضوعات: "منتدى شباب العالم رسالة سلام من أرض السلام مصر الجديدة: المسئول الابتكاري والموظف التقليدي، الجيش مؤسسة المواطنة المصرية"، وفي مجلة "الفردوس" للأطفال موضوعات: "مغامرات فلفلة. الدبور صديقي. حكايات فردوس وسماحة. غلام مدحه أمير المؤمنين. الرمال المتحركة. إجازة سعيدة. فكرة في كتاب. حدث في شهر جمادى الأولى. زرنا لكم". وتناقش لجنة المرأة والأسرة والطفل في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، في الجلسة المقبلة موضوع باب المرأة والأسرة في مجلة منبر الإسلام، ومجلة الفردوس (مجلة كل الأطفال)، فيما تُعقد لجنة السنة والسيرة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا برئاسة أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة، والذى يتضمن استكمال إعداد الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية وغيرها من الأعمال.



وطالبت اللجنة، بأن تكون هناك برامج لمعالجة المشكلات التى تواجه الأسرة، وأن تكون واسعة الانتشار لتصل إلى شبابنا وأطفالنا بما تحمله من قيم ومبادئ، مع اختيار الضيوف المناسبين، عملا على ارتقاء الذوق العام، كما يجب التوقف عن تقديم النماذج التي تسيء إلى قيمنا وأخلاقنا.