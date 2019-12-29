شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في 2019 (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019، والذي تضمن عددًا من الإنجازات أبرزها، تحسن مؤشرات كل من الأداء الاقتصادي والبنية الأساسية للقطاع، بجانب تنفيذ العديد من مشروعات التحول إلى المجتمع الرقمي، فضلاً عن مساهمته ودوره الفعال في بناء الإنسان المصري، وأخيراً تحقيق القطاع نجاحات على المستوى الدولي.

وجاء في الإنفوجراف، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدت تحسناً، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 16.6%، ليصل إلى 93.4 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، كما ارتفع إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.1%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار عام 2017/2018، فضلاً عن ارتفاع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 24.3%، لتصل إلى 35.8 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 28.8 مليار جنيه عام 2017/2018.

ورصد الإنفوجراف، زيادة عدد الشركات الجديدة بنسبة 21.6%، لتسجل 1199 شركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، مقارنة بـ 986 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2018، في حين زادت رؤوس أموال الشركات الجديدة بنسبة 61.9%، لتسجل 1575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، مقارنة بـ 973مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2018/2019، مقارنة بـ 3.5% خلال العام المالي 2017/ 2018، فضلاً عن نمو قطاع الاتصالات بمعدل 16%، وهو أعلى القطاعات نمواً خلال الربع الأول من عام 2019/2020.

وفيما يتعلق بمؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد أبرز الإنفوجراف زيادة عدد مستخدمي الإنترنت بنسبة 7.9%، ليصل إلى 40.9 مليون مستخدم عام 2018/2019، مقارنة بـ 37.9 مليون مستخدم عام 2017/2018، كما زاد عدد مشتركي (ADSL) بنسبة 14.5%، ليصل إلى 7.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 6.2 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2018، فضلاً عن زيادة عدد مشتركي (Mobile Broadband) بنسبة 13.6%، ليصل إلى 41.7 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 36.7 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2018، وكذلك زيادة عدد مشتركي التليفون المحمول بنسبة 0.5% ليصل إلى 95.1 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بـ 94.6 مليون مشترك خلال نفس الفترة من عام 2018.

أما بشأن خطوات التحول إلى مجتمع رقمي، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، كما تم إطلاق كارت الفلاح الذكي وتفعيل منظومة الحيازة الزراعية بمحافظتي بورسعيد والغربية، فضلاً عن زيادة متوسط سرعة الإنترنت إلى 18 ميجابت/ثانية في نوفمبر 2019، ومن المستهدف الوصول إلى 20 ميجابت/ ثانية بنهاية 2019، بجانب تحويل 2000 مكتب بريد إلى مراكز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد.

أما فيما يتعلق بدور قطاع الاتصالات ومساهمته في بناء الإنسان المصري، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم إنشاء المركز التقني لخدمات الاستغاثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كأول مركز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه جار الانتهاء من تنفيذ 6 مجتمعات للإبداع التكنولوجي، فضلاً عن التشغيل التجريبي لـ 3 مجمعات معامل إبداع الالكترونيات، وكذلك بلغت تكلفة المرحلة الأولى من مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة 2 مليار جنيه، في حين وفرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» 9 آلاف فرصة عمل مباشرة.

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وجاء في الإنفوجراف، زيادة قيمة المخصصات المالية الموجهة لدعم صادرات 116 شركة محلية لخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل إلى 70 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، بهدف تطوير الخدمات الصحية وتوفيرها للمواطنين في المناطق النائية، بجانب زيادة متوسط القيمة المضافة المحلية للصناعات الإلكترونية بنسبة 30% إلى40%، في حين وصلت حصة مصر من السوق العالمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات 16%.

وأبرز الإنفوجراف، الشهادات الدولية بقطاع الاتصالات المصري، حيث أشارت الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات «جارتنر» إلى أن مصر جاءت للعام الثالث على التوالي بين أفضل 9 مواقع عالمية في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للأسواق الأوروبية، كما أكدت شركة الاستشارات العالمية «أية تي كيرني»، على احتلال مصر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 14 عالمياً بمؤشر مواقع الخدمات العالمية، بجانب إشارة منصة «ماجنت للشركات الناشئة» إلى احتلال مصر المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب الاستثمارات التكنولوجية لعام 2018، فضلاً عن إشادة مؤسسة «فيتش» بأن مصر واحدة من أرخص الوجهات لمركز الاتصال وتوفير الدعم الفني في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في حين أكدت شبكة الخدمات المشتركة والتعهيد على أن مصر تعد واجهة رائدة لتقديم الخدمات المشتركة والتعهيد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأخيرًا، بشأن العلاقات الدولية والمؤتمرات التي استضافتها مصر، فقد رصد الإنفوجراف استضافة مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، وهو يعتبر من أهم المحافل الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلاً عن رئاستها للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي لمدة عامين، وكذلك استضافة منتدى الشرق الأوسط للخدمات المشتركة والتعهيد 2019، وذلك لأول مرة بالتعاون مع «إيتيدا»، وشبكة الخدمات المشتركة والتعهيد، بالإضافة إلى فوز البريد المصري برئاسة رابطة رؤساء الهيئات البريدية الأفريقية لمدة عامين، وذلك خلال استضافة الدورة الـ 10 لمنتدى البريد الأفريقي.