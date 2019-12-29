شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي «أبوكبير المركزي» ومخابز لمتابعة سير العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح الأحد، بزيارة مفاجئة لمستشفى «أبوكبير» المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى والتزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المُكلَّفين بها.

وتفقد المحافظ أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة وحضّانات الأطفال والعيادات الخارجية، واستفسر من المرضى والمترددين على المستشفى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

جولة تفقدية لمحافظ الشرقية

وكلف المحافظ مدير إدارة المستشفى بإعداد تقرير مفصل عن احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية للإسهام في تقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى، مشدداً على ضرورة وضع خطة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية للحفاظ عليها من التلف وضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة وحفاظاً على أرواح المرضى.

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كما وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بنطاق المحافظة لضبط منظومة العمل، ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جولة تفقدية لمحافظ الشرقية

في سياق متصل، فاجأ محافظ الشرقية مخابز قريتي المطاوعة وشرشيمة بمركز ههيا للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته المواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

وشدد المحافظ على نظافة المُعَدّات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف، واستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم وتوافره منعاً لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.

جولة تفقدية لمحافظ الشرقية

وأكد على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن، مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم إلى مَن يستحق.