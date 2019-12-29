شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكب النجاة».. مبادرة تستهدف توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» من الفيوم، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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قالت السفيرة نبيلة مكرم إن المبادرة تأتى لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة لشريحة الشباب.. وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «مراكب النجاة» بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، وقال: «نضع في الاعتبار الوصول لمختلف الشرائح المجتمعية المؤثرة في قرار الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية وتعريض أنفسهم للخطر».