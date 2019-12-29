شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الأسنان»: 135 مرشحا على كل مقاعد التجديد النصفي للنقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف حمزة، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، إن عدد المرشحين على كل مقاعد التجديد النصفي للنقابة وصل إلي 135 مرشحا، وأن عدد المتقدمين لمقعد النقيب الفرعي وصل إلى 45 مرشحا، وتقدم 15 لعضوية النقابة العامة منهم 7 فوق السن، و8 تحت السن.

وأضاف: «عدد المرشحين لمقعد النقيب العام 7، هم: الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد الباسطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزيني، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، ومتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين المرشحين خاصة على مقعد النقيب العام الذي يعتبره الجميع رأس النقابة، مضيفا أن آخر وقت لتقديم أوراق الترشح هو يوم 30 أكتوبر في الثانية ظهرا.

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ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح غدا، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم 26 مارس المقبل على مقعد النقيب العام و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

وقال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وعضو لجنة انتخابات التجديد النصفي، إن عدد المتقدمين للترشح على جميع مقاعد النقابة العامة والفرعيات بلغ 189 مرشحا، منهم 7 لمنصب النقيب هم الدكتور هاني مرعي، والدكتور خالد سليم، والدكتور عبدالعزيز الجوهري، والدكتورة حميدة الشيخ، والدكتورة شيرين علي زكي، والدكتور علاء عبدالرؤوف، وحسن حلمي.

وأضاف عوض أن عدد المرشحين لمقعد عضوية النقابة العامة فوق السن 19 مرشحا، و12 مرشحا لمقعد تحت السن للنقابة العامة، و47 لمقعد نقيب نقابة فرعية، و50 مرشحا لمقعد عضو مجلس نقابة فرعية فوق السن، و41 تحت السن.

وأوضح عوض أن غلق باب الترشح سيكون بعد غد، وأنه على من يرغب في الترشح سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه عضوية النقابة، وصورتين شخصيتين، وبالنسبة للمرشحين على مقعد عضو النقابة العامة للمناطق، يجب إحضار شهادة بالقيد ضمن النقابة الواقعة في نطاق القطاع المتنافس عليه، وبالنسبة للحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يجب إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء تتم كتابة إقرار بعدم عمله في القطاعين.