شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُشارك في مبادرة «ازرع نخلة» في الوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مبادرة «ازرع نخلة» بالوادى الجديد عن طريق غرس شجرة نخيل بطريق الخارجة أسيوط، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان.

ومن المقرر أن يشهد الوزير خلال زيارته للمحافظة معسكرًا شبابيًا بعنوان «شارك ونظف»، يبدأ من ميدان السينما حتى الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، ويتضمّن المعسكر أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات وتجميل للمنطقة، كما سيفتتح مشروع مضمار الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وفندق الرياضيين ومعرض الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية بمركز شباب الخارجة.