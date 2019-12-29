شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لعقد ورشة عمل حول «حياة كريمة» مع 6 محافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد، إلى مطار الأقصر، حيث كان في استقباله المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لحضور ورشة العمل المقررة مع عدد 6 محافظين ممثلين لمحافظات الصعيد.

ومن المقرر أن يعقد الوزير محمود شعراوي اليوم إجتماعاً لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات المستهدفة.