شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء اختبار «حنفيات الحرائق» بمحيط كنائس تلا ومنوف والباجور وبركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والعضو المنتدب لرؤساء الأفرع، بضرورة فتح جميع حنفيات الحريق والاطمئنان على جاهزيتها، استعدادًا لعيد الميلاد المجيد، وفقًا لخطة تم تنفيذها للتأكد من أن جميع حنفيات الحريق بمحيط الكنائس تعمل بحالة جيدة.

وشملت الخطة فتح حنفيات الحريق أمام الكنيسة بتلا، ومتابعة حنفيات الحريق أمام الكنائس بمركز الباجور والقرى التابعة، للتأكد من أن جميع الحنفيات تعمل بشكل جيد.