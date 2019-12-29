شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يُشيد بالمتحف المصري الكبير: سيقدم الحضارة المصرية للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، إن بلاده تدعم المتحف المصري الكبير، كأكبر متحف في العالم، وتقدم له الدعم الفني من أجل عرض التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه وترميمه، حيث سيقدم الحضارة المصرية للعالم، جاء ذلك على هامش تهنئة السفير للشعب المصري بالعام الجديد.

Advertisements

وأضاف «ماساكي» أن هناك العديد من الأحداث المهمة التي حدثت في عام 2019، منها تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عززت مصر واليابان التعاون فيما بينهما لتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا، وبالنسبة لليابان، فقد عقدت قمة العشرين بمدينة أوساكا في شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7) في شهر أغسطس، وعليه فقد قام الرئيس السيسي بزيارة اليابان مرتين في هاتين المناسبتين والتقى برئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع: «في اليابان أيضًا، تم إعلام العالم في الداخل والخارج بتولي الإمبراطور الجديد من خلال مراسم التنصيب التي بدأت في أكتوبر الماضي». ومع تولي الإمبراطور الجديد للعرش، بدأت حقبة جديدة في اليابان تسمى «ريوا» والتي تعني بالعربية «التناغم الجميل».

وقال «ماساكي»: «خلال عام 2020، وهو العام الأول من عصر ريوا، سيكون هناك اثنان من الأحداث الهامة لتعزيز العلاقة بين مصر واليابان، أولهما هو إقامة دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية (طوكيو 2020)، والتي من خلالها سيتم دعم وتشجيع اللاعبين المصريين، وفي مقدمتهم فريق كرة القدم وفريق الجودو».