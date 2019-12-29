شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الإثنين، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهاراً، شديد البرودة ليلاً، ما يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى المترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالي: القاهرة «11- 18»، الإسكندرية «8- 16»، قنا «7- 19»، الأقصر «7- 20»، أسوان «8- 22».