شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة وممثل «فاو» يبحثان استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نصر الدين الحاج، المدير القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» في مصر، والذي حضر لتهنئته بمناسبة توليه وزارة الزراعة، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وبحث الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات والمساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة، فضلا عن الخطوات التي يجرى التنسيق بشأنها بين الجانبين لإعداد استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠، حيث تقوم المنظمة بإرسال خبراء لمساعدة الجانب المصري للخروج بالشكل الأمثل لهذه الاستراتيجية، باعتبارها جزء هام من استراتيجية مصر ٢٠٣٠.

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وأكد القصير اهمية ان تتضمن الاستراتيجية محورا خاص بالتحول الرقمي، بما يتفق مع رؤية الوزارة والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون الاستراتيجية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال خطة واضحة المعالم ومحددة التوقيتات.

وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التعاون المشترك، ودعم المنظمة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، بما يعود بالنفع على المزارع المصري.

ووجه وزير الزراعة بعقد اجتماع لفريق عمل الاستراتيجية، لعرض محاور الاستراتيجية وما تم الانتهاء من إعداده عليه، وذلك بحضور خبراء المنظمة، ورؤساء الجهات المعنية من الوزارة، بحيث سيكون لهم دور هام في تنفيذ الاستراتيجية واهدافها.