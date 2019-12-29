شكرا لقرائتكم خبر عن تدفق سياحى من دول أوروبا للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة بمرسى علم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مطار مرسى علم الدولي، أن المطار يشهد تدفقا سياحيا كبيرا فى الحركة الجوية تزامناً مع احتفالات محافظة البحر الأحمر بأعياد الميلاد ورأس السنة، من دول أوروبا خاصة ألمانيا وإيطاليا وبولندا، حيث يتم استقبال السياح من قبل إدارة المطار بالورود والهدايا التذكارية والحلوى للأطفال، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حسام الخرافى الرئيس التنفيذى، وقال عماد إمام، مدير العلاقات العامة بمطار مرسى علم الدولي، إن اللواء هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك للمطارات، وجه بإعداد وسائل الاحتفال والزينات منذ هبوط السائح بالمطار وعلي طول الطريق للخروج منه.

وأضاف مدير العلاقات العامة بمطار مرسى علم الدولي، أن إدارة المطار قامت بتزيين صالات السفر والوصول ووضع أشجار عيد الميلاد ونشر الزينات علي طول الطرق للدخول والخروج من المطار، وأثني الكثير من السائحين علي الاستقبال والاحتفال معهم بالأعياد.

وتابع: أن مدينة مرسي علم أهم المناطق السياحية الجاذبة نظرا لوجود أفضل مناطق الغطس بالعالم والجو الدافئ لهذه الفترة من العام، وأيضا الشواطئ الساحرة والفنادق والقري السياحية المميزة.

وكان استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قرابة 10 أيام مضت سائح بلجيكي الجنسية يدعي كون هالارت، يرتدي ملابس بابا نويل قادما من بلجيكا للاحتفال بأعياد رأس السنة بمرسي علم، والذي يصل كل عام لها ويدعو السياح لزيارتها، حيث نظم المطار استقبالا حافلا لهم ولعائلته التي تصل للمرة السابعة بصحبته لقضاء احتفالات رأس السنة.

وشارك في الاحتفال السياح الأوربيون الذين فوجئوا بوجود بابا نويل وأبدوا سعادة كبيرة بوجوده، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معه، كما قام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب وسط فرحة غامرة للركاب بالزينات وشجرة عيد الميلاد التى أعدتها إدارة المطار خصيصا لهذه المناسبة.



تدفق السياح على مرسى علم

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تدفق السياح على مرسى علم



تدفق السياح على مرسى علم



تدفق السياح على مرسى علم



تدفق السياح على مرسى علم



تدفق السياح على مرسى علم



تدفق السياح على مرسى علم