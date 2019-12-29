شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تتسلم "تابلت" طلاب أولى ثانوى وترسله للإدارات والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تسليم المديريات التعليمية أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى ، فيما قامت المديريات بتسليمه الإدارات التعليمية والمدارس الثانوى تمهيدا لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث أعلنت الوزارة عن بدء مكاتب البريد فى تحصيل تأمين أجهزة التابلت و قدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد فقط لطلاب الصف الأول الثانوي للمرة الأولى ، ولطلاب الصف الثانى الثانوي للمرة الأولى والثانية.

وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام 11 يناير المقبل حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان يناير ورقيا فيما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا.

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وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى إطار حرصها على تدريب طلاب وطالبات ‏الصفين الأول والثاني الثانوي العام على شكل نماذج الامتحانات وتهيئتهم وإعدادهم بشكل ‏جيد لخوض امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام للعام ‏الدراسي الحالي 2019/2020، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت2020/1/11.، سيتم إتاحة كافة النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم، ‏لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثاني والورقية للصف الأول اعتباراً من صباح ‏اليوم الأحد، وذلك على الموقع ‏الإلكتروني الرسمي للوزارة على الرابط: http://moe.gov.eg

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى أبنائنا الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول.‏

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أنه سيتم تسليم 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية والخاصة بشكل مجانى، مقابل سداد الطالب قيمة بوليصة التأمين 100 جنيه، إضافة إلى تجهيز الفصول الثانوى بـ 26 ألف سبورة تفاعلية.