شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": الموافقة على تصدير 21 ألف شتلة فاكهة من 9 أصناف خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بـوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، موافقتها على تصدير ما يقرب من 21 ألف شتلة فاكهة متنوعة من المانجو العنب والليمون البنزهير، والرمان والجوافة والخوخ والتفاح والبرقوق والكاكا والكمثرى والقشطة والأفوكادو، وتصدير 88 طن تقاوى برسيم وذلك للصومال والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وكندا،خلال أسبوع تنطبق عليها جميع الإجراءات الحجرية والصحة النباتية .

وأوضح تقرير رسمى أصدرته اللجنة ، حصل "الخليج 365 "، على نسخه منه أنه تمت الموافقة على تصدير 10 الآف شتلة فاكهة من المانجو من أصناف " الكيت والبرتقال أبو سرة والجوافة البناتي ورمان وندرفل والتين البرشومى وقشطة عبدالرازق" وذلك إلى دولة الصومال.

وذكر التقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أن لجنة الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 5400 شتلة مانجو ويوسفى وليمون وبرتقال وخوخ وعنب وتفاح وبرقوق وتوت وتين وكاكا وكمثرى وقشطة وعين جمل وأفوكادو، وذلك إلى الامارات العربية المتحدة.

Advertisements

ووافقت لجنة الحاصلات الزراعية ، أيضا على تصدير 3400 شتلة فاكهة تضم أصناف المانجو الكيت وعنب فليم وليمون بنزهير وأفوكادو وبرتقال أبو سرة وجوافة بناتى ورمان وقشطة عبدالرازق لدولة البحرين، بالإضافة إلى الموافقة علي تصدير 1750 شتلة فاكهة للأمارات العربية المتحدة ، كما وافقت اللجنة على تصدير 88 طن تقاوى برسيم حجازي وتقاوى برسيم مصرى إلى الكويت وكندا، منها 8 طن للكويت و 80 طن تقاوى برسيم مصرى إلى كندا. وتصدير 50 كجم من تقاوى أصول موالح والقشطة البلدى إلى تركيا.

وأوضح التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.