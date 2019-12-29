شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشارك فى حملة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المجلس القومى للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ ، و التى تنطلق تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة .

‎وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة، مضيفة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ اليوم بطرق أبواب المواطنات و المواطنين فى قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز اطسا والتى شهدت سابقا إقبال عدداً من شبابها على الهجرة غير الشرعية ، وذلك بالتوازى مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة ، مضيفة أنه ولأول مره سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

‎وأوضحت رئيسة المجلس أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتى إيماناً منه بالدور الهام الذى تلعبه الأمهات والأخوات و الجدات فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية ، و البحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل فى اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل و القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصى وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى .

‎جدير بالذكر أنه تمهيداً لإطلاق المبادرة، فقد نظم المجلس دورتين تدريبيتين بالتوازى لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم و 150 رائدة ريفية ومنسقات محو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها و التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الامن بالداخل .