القومى للمرأة يشارك فى حملة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المجلس القومى للمرأة فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة " التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ ، و التى تنطلق تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة، مضيفة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ اليوم بطرق أبواب المواطنات و المواطنين فى قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز اطسا والتى شهدت سابقا إقبال عدداً من شبابها على الهجرة غير الشرعية ، وذلك بالتوازى مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة ، مضيفة أنه ولأول مره سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت رئيسة المجلس أن مشاركة المجلس فى المبادرة تأتى إيماناً منه بالدور الهام الذى تلعبه الأمهات والأخوات و الجدات فى إقناع الأبناء داخل أسرهن بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية ، و البحث عن فرص آمنة للعمل بالداخل فى اطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل و القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، وتبصيرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية على حياتهم وأمنهم الشخصى وأمن وطنهم وعدم الانسياق وراء الأوهام التى يروجها أصحاب المصالح من تجار الهجرة غير الشرعية مثل فرص العمل المتاحة و تحقيق الثراء السريع فى الدول الأخرى .
جدير بالذكر أنه تمهيداً لإطلاق المبادرة، فقد نظم المجلس دورتين تدريبيتين بالتوازى لعضوات وأعضاء فرع المجلس بمحافظة الفيوم و 150 رائدة ريفية ومنسقات محو الأمية ومجموعة من الشابات المتطوعات من محافظة الفيوم على رسائل توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة للحد منها و التعريف بالبدائل المتاحة لتوفير فرص العمل الامن بالداخل .
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