شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير "الفاو" استراتيجية التنمية للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نصر الدين الحاج المدير القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" فى مصر، والذى حضر لتهنئته بمناسبة تولية وزارة الزراعة، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وبحث وزير الزراعة خلال اللقاء، الموقف التنفيذى الحالى للمشروعات والمساعدات الفنية التى تقدمها المنظمة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة، فضلا عن الخطوات التى يجرى التنسيق بشأنها بين الجانبين لإعداد استراتيجية التنمية الزراعية 2030، حيث تقوم المنظمة بإرسال خبراء لمساعدة الجانب المصرى للخروج بالشكل الامثل لهذه الاستراتيجية، باعتبارها جزء هام من استراتيجية مصر 2030.

وأكد القصير أهمية ، أن تتضمن الاستراتيجية محورا خاص بالتحول الرقمى، بما يتفق مع رؤية الوزارة والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، بحيث تكون الاستراتيجية قابلة للتنفيذ على ارض الواقع من خلال خطة واضحة المعالم ومحددة التوقيتات.

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وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التعاون المشترك، ودعم المنظمة للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، بما يعود بالنفع على المزارع المصرى.

ووجه وزير الزراعة بعقد اجتماع لفريق عمل الاستراتيجية، لعرض محاور الاستراتيجية وما تم الانتهاء من إعداده عليه، وذلك بحضور خبراء المنظمة، ورؤساء الجهات المعنية من الوزارة، بحيث سيكون لهم دور هام فى تنفيذ الاستراتيجية واهدافها.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكدت أنه فى ظل تحديات ندرة الأرض والمياه والظروف الجوية المتقلبة أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام التكنولوجيا الرقمية فى الزراعة لأنها توفر كثيرا من الجهد والأموال وتساعد فى زيادة الإنتاجية ، كما أوضحت وزارة الزراعة ، أن مصر حاليا لديها شبكة اتصالات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة بما يفيد المزارع الصغير خاصة وأن معظم المواطنين حاليا يستخدمون المحمول والإنترنت.