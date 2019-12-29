شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يحيل أطباء ومدير مركز التونسى للتحقيق بسبب الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تحويل مدير مركز التونسى الحضرى لطب الأسرة التابع لمديرية الشئون الصحية بنطاق حى الخليفة إلى التحقيق بسبب للإهمال الشديد والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك عدد من الأطباء لغيابهم رغم توقيعهم بدفاتر الحضور والانصراف، وذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها للمركز لمتابعة مستوى أداء المركز فى استقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم.

وخلال الجولة تفقد عبد العال، الأقسام الداخلية بالمركز للوقوف على مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين مما كشف عنة تقصير جسيم متمثل في غلق غرفة الاستقبال والطوارئ وتعطل الأسانسير وتحويل حمامات المرضى إلى مخازن وتحويل مدخل المركز الطبى إلى مخزن للسيارات القديمة وغلق الباب الرئيسى للمركز بالإضافة إلى توقيع الأطباء في كشف الحضور والانصراف وعدم تواجدهم على أرض الواقع .

والتقى محافظ القاهرة عدد من المرضى وتفاعل خلالها مع شكوى إحدى السيدات من عدم وجود طبيب أمراض صدرية وقرر المحافظ نقل السيدة بإحدى سيارات المحافظة إلى مستشفى المنيرة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل اللازم لها من فحوصات وأشعة.

وخلال الجولة استمع المحافظ لشكاوى عدداً من المرضى بوجود بعض النواقص في المستلزمات الطبية حيث تواصل المحافظ على الفور مع وكيل وزارة الصحة لتوفير النواقص من الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفى كما وجه برفع كفاءة المركز الطبي .

وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن تلك الجولات تأتي لمتابعة سير العمل في المؤسسات الخدمية والعامة وثيقة الصلة بحياة المواطنين ومحاسبة المقصرين والمهملين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إيقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين بالقاهرة وإحالته للنيابة الادارية لتلاعبه فى المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة، كما أجرى جولة ميدانية بحى مصر القديمة تفقد خلالها منطقة مجمع الأديان أكد خلالها على رفع كفاءة المنطقة والتى تعد واحدة من أهم المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة لما لها من تاريخ عريق حيث شهدت قدوم السيد المسيح إلى مصر وكذلك الفتح الاسلامى وتضم مسجد عمرو بن العاص أول مسجد شيد فى أفريقيا كلها بجانب أقدم الكنائس الموجود بمصر والتى تعد كنوز معمارية كالكنيسة المعلقة ودير مارجرجس وأبو سرجة والسيدة العذراء والمتحف القبطى والمعبد اليهودى .

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