شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قبل قليل، إلى مطار الأقصر، حيث كان في استقباله المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري الـ143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات المستهدفة.