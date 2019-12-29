شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: توفير 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، توفير 8 أتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.

وأضاف المهندس أشرف فتحي محمود أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضاءهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.

جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأوتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.