شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 5 مناطق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 5 مناطق بغرب المدينة، بدءا من الساعة السادسة صباح الأحد حتى السادسة مساء الاثنين، وذلك لمدة 24 ساعة.

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وأوضحت الشركة، في بيان صحفي الأحد، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «اللحوم، البذور، جناكليس، البستان المرحلة الأولى، البستان المرحلة الثانية».

وأشار البيان إلى أن قطع المياه يأتي نظرا لأعمال الصيانة على الخط الناقل 1000مم بمريوط 1 أمام رافع كوم أمبو.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المصانع بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.