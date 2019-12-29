شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تطالب المسؤولين بقانون للرفق بالحيوان: «أنصتوا لذلك الأنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت الفنانة شيرين رضا نداء لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والمسؤولين لإصدار قانون الرفق بالحيوان. وقالت، عبر حسابها الخاص على موقع التدوين «تويتر»: «نداء إلى السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامه ومنع أذيته، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غاية في الحساسية، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه وألمه أو جوعه، رجاء انصتوا لذلك الأنين».

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